В Нижнем Тагиле утром 9 мая сгорел жилой дом на Вагонке

По предварительной информации причиной пожара стал поджог. Соседи видели, как неизвестный мужчина ходил возле дома, после чего строение загорелось. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3.38.

Хозяева дома успели эвакуироваться, но из-за сухой погоды потушить огонь своими силами не смогли. На месте работали 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Пострадавших нет.