В Нижнем Тагиле утром 9 мая сгорел жилой дом на Вагонке

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Семья из трёх человек в Нижнем Тагиле лишилась единственного жилья из-за пожара. Возгорание произошло на улице Алтайская на Вагонке. Об этом TagilCity.ru рассказали в МЧС.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По предварительной информации причиной пожара стал поджог. Соседи видели, как неизвестный мужчина ходил возле дома, после чего строение загорелось. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3.38.
Хозяева дома успели эвакуироваться, но из-за сухой погоды потушить огонь своими силами не смогли. На месте работали 4 единицы техники, 13 человек личного состава. Пострадавших нет.
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Ещё один жилой дом пострадал от огня в ночь на 9 мая. В посёлке Висимоуткинск на улице Советская произошло возгорание в одной из квартир. На месте работают дознаватели, никто не пострадал.
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