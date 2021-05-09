Две отечественные легковушки столкнулись на проспекте Вагоностроителей в Тагиле

О подробностях дорожно-транспортного происшествия с участие двух отечественных автомобилей — «Лада» и «ВАЗ», которое произошло 8 мая в 21.20 на проспекте Вагоностроителей, 23 в Нижнем Тагиле, рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.
По данным Госавтоинспекции, водитель «Лада» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество движению автомобиль «ВАЗ», который двигался по главной дороге.
На месте аварии работали все экстренные службы, сообщается в пабике «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».
В результате ДТП обе машины получили повреждения. У «ВАЗа» оказался замят капот и вся передняя часть авто, а у «Лады» от удара оторвалось боковое зеркало, пострадала левая сторона и задняя часть — бампер и багажник.
Пострадавших в данном ДТП нет, сообщили TagilCity.ru в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП. На площади Славы 2мая он сбил 36-летнюю женщину.