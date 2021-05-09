Монтировкой избил соседей житель Екатеринбурга

Забежав во двор к соседям, неадекватный мужчина монтировкой избил их на территории одного из частных домов в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая на улице Проезжая, 83 в Екатеринбурге, когда хозяева дома отдыхали во дворе в компании друзей, сообщает Е1. Сосед ворвался во двор дома с монтировкой и начал беспорядочно наносить удары по людям. Двум мужчинам причинил тяжкие телесные повреждения. Разбил головы, рассказал изданию очевидец. Он предполагает, что нападавший мужчина находился в наркотическом опьянении, так как алкоголем от него не пахло. В данный момент проверку по заявлению одной из сторон конфликта проводят полицейские. Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга прямо на пешеходном переходе. Автохамы сломали зеркало автомобилю, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. Автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга

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