Монтировкой избил соседей житель Екатеринбурга

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая на улице Проезжая, 83 в Екатеринбурге, когда хозяева дома отдыхали во дворе в компании друзей, сообщает Е1.
Сосед ворвался во двор дома с монтировкой и начал беспорядочно наносить удары по людям. Двум мужчинам причинил тяжкие телесные повреждения. Разбил головы, рассказал изданию очевидец.
Он предполагает, что нападавший мужчина находился в наркотическом опьянении, так как алкоголем от него не пахло.
В данный момент проверку по заявлению одной из сторон конфликта проводят полицейские.
Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга прямо на пешеходном переходе. Автохамы сломали зеркало автомобилю, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.