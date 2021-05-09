Монтировкой избил соседей житель Екатеринбурга

Монтировкой избил соседей житель Екатеринбурга
Монтировкой избил соседей житель Екатеринбурга
Сегодня, 12:25ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Забежав во двор к соседям, неадекватный мужчина монтировкой избил их на территории одного из частных домов в Екатеринбурге.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 мая на улице Проезжая, 83 в Екатеринбурге, когда хозяева дома отдыхали во дворе в компании друзей, сообщает Е1.

Сосед ворвался во двор дома с монтировкой и начал беспорядочно наносить удары по людям. Двум мужчинам причинил тяжкие телесные повреждения. Разбил головы, рассказал изданию очевидец.

Он предполагает, что нападавший мужчина находился в наркотическом опьянении, так как алкоголем от него не пахло.

В данный момент проверку по заявлению одной из сторон конфликта проводят полицейские.

Напомним, в начале мая автомобилисты подрались на дороге в центре Екатеринбурга прямо на пешеходном переходе. Автохамы сломали зеркало автомобилю, который остановился, чтобы пропустить пешеходов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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