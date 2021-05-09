Полицейские открыли стрельбу по удиравшему на иномарке нарушителю в Екатеринбурге

Сотрудникам полиции пришлось стрелять по иномарке, которая мчалась 8 мая по Кольцовскому тракту со скоростью около 200 километров в час.

Toyota ехала по Кольцовскому тракту с явным превышением скороасти, когда ее заметили сотрудники ГИБДД. Экипажу ДПС водитель иномарки, открыв окно, показал неприличные жесты, после чего и началась за погоня, сообщает «КП-Екатеринбург». К погоне за нарушителем, которого инспекторы преследовали несколько километров, пришлось подключиться мотовзводу. Чтобы оставить лихача полицейским пришлось сначала сделать предупредительный выстрел в воздух, а затем стрелять по колесам. Нарушителем оказался 33-летний житель Екатеринбурга. Вместе с водителем в автомобиле находился еще один мужчина — пассажир. У всех присутствовали признаки алкогольного опьянения, рассказали в ГИБДД по Свердловской области. В итоге на водителя было составлено несколько административных протоколов за нарушение ПДД. Мужчину задержали, а автомобиль поместили на штрафстоянку. Напомним, в начале мая пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле

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