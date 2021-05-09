Пропавший 20 дней назад рыбак из Екатеринбурга найден мертвым

Пропавший 20 дней назад рыбак из Екатеринбурга найден мертвым
Пропавший 20 дней назад рыбак из Екатеринбурга найден мертвым
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Пропавшего 71-летнего рыбака-любителя из Екатеринбурга нашли мертвым. Он утонул на Исетском озере, куда уехал 17 апреля на электричке.

Тело пенсионера из Екатеринбурга Алексея Мельникова, которого больше двух недель разыскивали сотрудники полиции и поисковые отряды, нашли 7 мая на озере, куда он отправился на рыбалку.

Его тело обнаружили прохожие, отметили в региональном МВД.

По факту смерти мужчины, который утонул в Исетском озере, в Следственном комитете проводят проверку.

Смерть не криминальная, мужчина утонул. Телесных повреждений обнаружено не было, сообщили в СКР.

Напомним, пропавшего 5 мая 35-летнего бизнесмена нашли мертвым на Шарташе в Екатеринбурге. По предварительным данным он покончил с собой.

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