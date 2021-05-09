Пьяный водитель въехал в дерево в Екатеринбурге

Водитель хотел мне предложить денег, 50 тысяч, чтобы не вызывали ГИБДД. А я сам автомобилист, в чувства его привел, он начал извиняться. Потом, когда приехала скорая, он не стал отказываться от госпитализации, испугался, что его закроют, рассказал свидетель аварии.