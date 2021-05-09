Пьяный водитель въехал в дерево в Екатеринбурге

Пьяный водитель въехал в дерево в Екатеринбурге
Пьяный водитель въехал в дерево в Екатеринбурге
Сегодня, 11:38ПроисшествияФото: Е1.RU
Пьяный водитель на скорости въехал в дерево в Екатеринбурге и в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 9 мая на улице Дарвина в Екатеринбурге, рассказал Е1 очевидец происшествия.

Водитель хотел мне предложить денег, 50 тысяч, чтобы не вызывали ГИБДД. А я сам автомобилист, в чувства его привел, он начал извиняться. Потом, когда приехала скорая, он не стал отказываться от госпитализации, испугался, что его закроют, рассказал свидетель аварии.

Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что выпил после ссоры с супругой.

С травмой головы мужчину доставили в больницу.

Напомним, вечером 18 апреля пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле. Мужчина объяснил полицейским, что направлялся домой после мойки автомобиля, во время которой он и употребил спиртные напитки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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