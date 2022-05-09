4-летняя девочка попала под колёса иномарки в Верхней Салде

В ходе разбирательств выяснилось, что девочка вместе с дедушкой и бабушкой приехала в магазин. Бабушка была в магазине, а дедушка в машине. В какой-то момент дедушка вышел из машины, чтобы набрать воды из колонки, а девочка выбежала на проезжую часть, чтобы догнать деда.