4-летняя девочка попала под колёса иномарки в Верхней Салде

4-летняя девочка попала под колёса иномарки в Верхней Салде
4-летняя девочка попала под колёса иномарки в Верхней Салде
Сегодня, 16:23Происшествия
4-летнюю девочку в Верхней Салде сбил автомобиль во время ее неосторожного перехода дороги.

В Верхней Салде в ходе ДТП пострадала 4-летняя девочка. Её сбила женщина, двигаясь на автомобиле «Киа».

Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. ЧП случилось вчера, 8 мая в 18.00 близ дома №20 по ул. Воронова. Известно, что девочка неосторожно перебегала дорогу по ходу движения автомобиля.

В результате ребенок оказался под передним колесом машины. Травмированную девочку отвезли в больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что девочка вместе с дедушкой и бабушкой приехала в магазин. Бабушка была в магазине, а дедушка в машине. В какой-то момент дедушка вышел из машины, чтобы набрать воды из колонки, а девочка выбежала на проезжую часть, чтобы догнать деда.

Именно в этот момент ее и сбила машина. Дедушке пришлось доставать внучку из под колеса.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
Материалы по теме:
ребенокдтпавария
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы