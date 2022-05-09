4-летняя девочка попала под колёса иномарки в Верхней Салде

В Верхней Салде в ходе ДТП пострадала 4-летняя девочка. Её сбила женщина, двигаясь на автомобиле «Киа».
Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. ЧП случилось вчера, 8 мая в 18.00 близ дома №20 по ул. Воронова. Известно, что девочка неосторожно перебегала дорогу по ходу движения автомобиля.
В результате ребенок оказался под передним колесом машины. Травмированную девочку отвезли в больницу.
В ходе разбирательств выяснилось, что девочка вместе с дедушкой и бабушкой приехала в магазин. Бабушка была в магазине, а дедушка в машине. В какой-то момент дедушка вышел из машины, чтобы набрать воды из колонки, а девочка выбежала на проезжую часть, чтобы догнать деда.
Именно в этот момент ее и сбила машина. Дедушке пришлось доставать внучку из под колеса.