Один из фанатов «Спартака» рассказал о ДТП в Челябинской области

Водитель автобуса ехал со скоростью почти 70 км/ч. Перед поворотом он снизил скорость до 50 км/ч, но и эта скорость оказалась немалой, к тому же, дорога на этом участке была неосвещенной, рассказал «Матч ТВ» один из болельщиков, который ехал в том же автобусе.
По словам очевидца, автобус несколько раз перевернулся и оказался в кювете. Болельщики вышли наружу и увидели, что один из пассажиров зажат. Он был еще жив. Его и двух других пострадавших доставили в больницу, сейчас они находятся в реанимационном отделении. Один из фанатов, 54-летний мужчина, скончался на месте.
Болельщик также сообщил, что он обратился к руководству и спортсменам «Спартака» с просьбой о помощи жене погибшего и пострадавшим. По его словам, в соцсетях «Фратрии» опубликован пост о случившемся ДТП. В комментариях болельщик оставил реквизиты супруги погибшего, чтобы желающие смогли перевести ей деньги на организацию похорон.
Напомним, утром 7 мая 2022 года на автодороге «Екатеринбург — Тюмень» водитель автомобиля Volvo насмерть задавил мужчину, менявшего колесо на фуре.