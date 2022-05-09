Один из фанатов «Спартака» рассказал о ДТП в Челябинской области

Один из фанатов «Спартака» рассказал о ДТП в Челябинской области
Один из фанатов «Спартака» рассказал о ДТП в Челябинской области
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: 1МI
Фанаты «Спартака» из Златоуста попали в дорожную аварию, когда ехали в автобусе с матча «Урал» — «Спартак», прошедшего на «Екатеринбург Арене». ДТП произошло ночью 8 мая 2022 года.

Водитель автобуса ехал со скоростью почти 70 км/ч. Перед поворотом он снизил скорость до 50 км/ч, но и эта скорость оказалась немалой, к тому же, дорога на этом участке была неосвещенной, рассказал «Матч ТВ» один из болельщиков, который ехал в том же автобусе.

По словам очевидца, автобус несколько раз перевернулся и оказался в кювете. Болельщики вышли наружу и увидели, что один из пассажиров зажат. Он был еще жив. Его и двух других пострадавших доставили в больницу, сейчас они находятся в реанимационном отделении. Один из фанатов, 54-летний мужчина, скончался на месте.

Болельщик также сообщил, что он обратился к руководству и спортсменам «Спартака» с просьбой о помощи жене погибшего и пострадавшим. По его словам, в соцсетях «Фратрии» опубликован пост о случившемся ДТП. В комментариях болельщик оставил реквизиты супруги погибшего, чтобы желающие смогли перевести ей деньги на организацию похорон.

Напомним, утром 7 мая 2022 года на автодороге «Екатеринбург — Тюмень» водитель автомобиля Volvo насмерть задавил мужчину, менявшего колесо на фуре.

Сюжеты:
Новости УрФО
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