Ребенок найден без сознания на обочине дороги в Екатеринбурге

Ребенок найден без сознания на обочине дороги в Екатеринбурге
Ребенок найден без сознания на обочине дороги в Екатеринбурге
9 мая, 14:56ПроисшествияФото: 1МI
Мальчика обнаружили на обочине возле жилого дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге. Он был госпитализирован в больницу.

Проезжая часть, на обочине которой нашли пострадавшего, нет пешеходного перехода. По словам очевидцев, движение здесь ввиду отсутствия каких-либо ограничений опасное, а переходят здесь люди часто, чтобы сходить в магазин, сообщили в группе «ЖБИ-Екатеринбург».

Медики сообщили, что пострадал ребенок не в результате ДТП.

Видео:"ЖБИ-Екатеринбург" ВКонтакте

Под видео в социальной сети есть комментарий о том, что с мальчиком все в порядке и сейчас он находится дома.

Напомним, 7 мая в Полевском 13-летний мальчик, катаясь на велосипеде, попал под колеса автомобиля. С травмами, полученными в результате аварии, подростка доставили в екатеринбургскую больницу.

Сюжеты:
Новости УрФО
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