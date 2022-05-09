Ребенок найден без сознания на обочине дороги в Екатеринбурге

Мальчика обнаружили на обочине возле жилого дома на улице Высоцкого в Екатеринбурге. Он был госпитализирован в больницу.

Проезжая часть, на обочине которой нашли пострадавшего, нет пешеходного перехода. По словам очевидцев, движение здесь ввиду отсутствия каких-либо ограничений опасное, а переходят здесь люди часто, чтобы сходить в магазин, сообщили в группе «ЖБИ-Екатеринбург». Медики сообщили, что пострадал ребенок не в результате ДТП. Видео: "ЖБИ-Екатеринбург" ВКонтакте Под видео в социальной сети есть комментарий о том, что с мальчиком все в порядке и сейчас он находится дома. Напомним, 7 мая в Полевском 13-летний мальчик, катаясь на велосипеде, попал под колеса автомобиля. С травмами, полученными в результате аварии, подростка доставили в екатеринбургскую больницу. Подросток на велосипеде угодил под колеса иномарки в Полевском

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