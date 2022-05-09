В Свердловской области 9 мая произошло несколько крупных пожаров

В Свердловской области 9 мая произошло несколько крупных пожаров
В Свердловской области 9 мая произошло несколько крупных пожаров
Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: pixabay.com
Горели дома и постройки. Пожары произошли в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

В Свердловской области 9 мая произошло несколько крупных пожаров. Например, на окраине Екатеринбурга загорелась сухая трава, также возгорание произошло в Верхней Пышме (в пос. Крутой).

По данным спасателей Ура.Ру, пожар под Верхней Пышмой удалось локализовать, хотя он успел захватить площадь 1600 кв. м.

Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра и плотная застройка. Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения,рассказали в МЧС.

Также сегодня пожар был в пос. Поварня, который находится неподалеку от села Арамиля. Подробности пока неизвестны.

А еще сегодня на Вторчермете в Екатеринбурге загорелась сухая трава на площади 2 гектара. Угрозы распространения пламени на постройки там нет.

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