В Свердловской области 9 мая произошло несколько крупных пожаров. Например, на окраине Екатеринбурга загорелась сухая трава, также возгорание произошло в Верхней Пышме (в пос. Крутой).
По данным спасателей Ура.Ру, пожар под Верхней Пышмой удалось локализовать, хотя он успел захватить площадь 1600 кв. м.
Быстрому распространению огня способствовали сильные порывы ветра и плотная застройка. Для координации сил и средств на месте пожара был развернут штаб пожаротушения,рассказали в МЧС.
Также сегодня пожар был в пос. Поварня, который находится неподалеку от села Арамиля. Подробности пока неизвестны.
А еще сегодня на Вторчермете в Екатеринбурге загорелась сухая трава на площади 2 гектара. Угрозы распространения пламени на постройки там нет.