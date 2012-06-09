Незначительная авария на НТМК напугала тагильчан (ФОТО)

Доменщики снизили производительность печи, неисправность быстро устранили. По словам специалистов комбината, подобные аварии не редкость, но большой опасности для человека они не представляют. Сейчас аспирационные установки литейных дворов доменных печей находятся в исправном состоянии, а экологическая служба комбината проводит проверки эффективности их работы.