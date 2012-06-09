Незначительная авария на НТМК напугала тагильчан (ФОТО)
9 июня 2012, 17:19ПроисшествияВалерия Лошкарева
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Оранжевое облако нависло над городом накануне. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ ЕВРАЗ НТМК, вчера днем в доменном цехе НТМК из-за аварийной остановки манипулятора, предназначенного для снятия аспирационного укрытия главного желоба, произошел залповый выброс газа при выпуске чугуна.
Доменщики снизили производительность печи, неисправность быстро устранили. По словам специалистов комбината, подобные аварии не редкость, но большой опасности для человека они не представляют. Сейчас аспирационные установки литейных дворов доменных печей находятся в исправном состоянии, а экологическая служба комбината проводит проверки эффективности их работы.
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