Преемственность в нижнетагильском наркотическом бизнесе становится закономерностью (ВИДЕО)

В процессе допроса девушки полицейские выяснили, что за наркотики сидит ее родной брат, Сергей Тамаров, в некоторых кругах известный как Саид. Известен Саид как наркоторговец, его сотрудники фонда в свое время задерживали с партией героина в 70 граммов. Сейчас его сестра, Валентина Спирина, воспитывает трех детей, один из которых – сын Саида. И при этом, по версии полиции, приторговывает наркотиками.

Помогает ей вести нелегальный бизнес и воспитывать детей совсем не муж, а сожитель Павел Мулыгин. При этом и муж у девушки есть, причем не бывший, а очень даже настоящий. Девушка комментирует эту непонятную ситуацию как что-то, само собой разумеющееся: «Муж есть, но живу я с другим человеком», типа: «Ну что тут непонятного?».