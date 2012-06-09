В Нижнем Тагиле дети не могут попасть в оздоровительный лагерь

Во-первых, по дороге, ведущей в лагерь можно проехать только на спецтехнике.Выровненную щебнем ее снова разбило после ливневых дождей. В ГАИ постановили непускать автобус с детьми по такой дороге, это попросту небезопасно.

Ни она из администраций: ни Горноуральского округа, ни Нижнего Тагила нежелает брать на себя ответственность за данный участок дороги констатировалпрокурор пригородного района Свердловской области Алексей Прохоров.

Однако это не единственная напасть. Как оказалось, в лагере не завешенремонт, не хватает посуды, и даже сантехникой пользоваться нельзя. Сейчасрабочие спешно устраняют неполадки, готовятся к очередной завтрашней проверке.Если все пройдет успешно, то дети смогут попасть в лагерь в воскресенье. Будемнадеяться, что злой сюрприз для детей и их родителей больше не повторится.