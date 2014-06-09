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Под Тагилом грузовик опрокинулся на Lada Granta: водитель и 6-летний пассажир легковушки погибли (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Тагилом грузовик опрокинулся на Lada Granta: водитель и 6-летний пассажир легковушки погибли (ФОТО)

9 июня 2014, 15:44Происшествия
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