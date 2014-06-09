Под Тагилом грузовик опрокинулся на Lada Granta: водитель и 6-летний пассажир легковушки погибли (ФОТО)

34-летний водитель большегруза «ДМК 4002» двигался в сторону Алапаевска со стороны села Николо-Павловское. На 58 километре он превысил скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание на автомашину «Lada Granta», за рулем которой был мужчина 1941 года рождения. Легковой автомобиль двигался во встречном направлении.

В результате ДТП погибли два человека и еще два травмировались.

Погибшие:

1. водитель – мужчина, 1941г.р. а/м «Lada Granta» получил травмы, несовместимые с жизнью.

2. пассажир – ребенок , 2008 г.р. а/м «Lada Granta» получил травмы, несовместимые с жизнью.

Пострадавшие:

1. водитель – мужчина, 1941г.р. госпитализирован в ЦГБ № 2. Диагноз: тупая травма живота.

2. пассажир-женщина, 1944г.р. а/м «Lada Granta» госпитализирована в ЦГБ № 2. Диагноз: тупая травма живота, ЗЧМТ, ушибленная рана волосистой части головы.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

ОГИБДД вновь напоминает, что, согласно п.п. 10.1. ПДД РФ, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Стоит помнить, что любая авария с участием большегрузных машин может послужить причиной человеческих жертв, причем не всегда причиной аварии служит ошибка водителя. Вышедшая из строя форсунка КАМАЗ или разладившиеся тормоза наверняка приведут к катастрофе, поэтому не стоит экономить на ремонте машин, ведь цена вопроса может измеряться в человеческих жизнях.