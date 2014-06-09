Сотрудники ППС Нижнего Тагила потушили пожар на Красном Камне

Не мешкая, полицейские роты № 1 Денис Сидоркин и Александр Козлов, бросились во второй подъезд дома, сообщив по рации в дежурную часть отдела полиции № 18 о случившемся.

Выяснилось, что на чердаке на площади около двух квадратных метров горел какой-то хлам. Полицейские быстро сориентировались - cтали звонить в квартиры жильцов с просьбой дать воды. Жители приносили воду в ведрах, а сотрудники полиции заливали огонь. К приезду сотрудников МЧС, вызванных по тревожному сигналу, пожар был локализован.