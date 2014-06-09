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Сотрудники ППС Нижнего Тагила потушили пожар на Красном Камне
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ППС Нижнего Тагила потушили пожар на Красном Камне

9 июня 2014, 09:15Происшествия
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