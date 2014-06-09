Сотрудники ППС Нижнего Тагила потушили пожар на Красном Камне
9 июня 2014, 09:15Происшествия
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5 июня около 22:30 экипаж патрульно-постовой службы, несущий охрану общественного порядка в районе Красного Камня в Нижнем Тагиле, заметил дым и языки пламени на чердаке жилого дома № 45 на улице Победы.
Не мешкая, полицейские роты № 1 Денис Сидоркин и Александр Козлов, бросились во второй подъезд дома, сообщив по рации в дежурную часть отдела полиции № 18 о случившемся.
Выяснилось, что на чердаке на площади около двух квадратных метров горел какой-то хлам. Полицейские быстро сориентировались - cтали звонить в квартиры жильцов с просьбой дать воды. Жители приносили воду в ведрах, а сотрудники полиции заливали огонь. К приезду сотрудников МЧС, вызванных по тревожному сигналу, пожар был локализован.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, причина возгорания устанавливается. Благодаря бдительности полицейских и активности жильцов дома удалось избежать возможной трагедии.
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