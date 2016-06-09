На автодороге под Нижним Тагилом «Газель» с ребенком столкнулась с грузовиком (ФОТО)
9 июня 2016, 18:35ПроисшествияДенис Таратонов
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В этот вторник, 7 июня, на автодороге в сторону Нижней Салды «Газель» столкнулась с грузовиком. В этой аварии пострадал один человек, а именно — 10-летняя девочка.
Сюжеты: Нижний Тагил
«Газель» под управлением мужчины 1961 года рождения двигалась в сторону Нижнего Тагила. В 26 километрах от города водитель допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault, который ехал навстречу. Автомобили столкнулись по касательной. От удара в «Газели» вылетели стекла, а пассажир — девочка — была травмирована. Её отвезли в больницу Верхней Салды, в хирургическое отделение. Причиной госпитализации стало сотрясение головного мозга и ссадины на лице.
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Днем позже под Нижним Тагилом произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В этом ДТП пострадал ещё один ребёнок.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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