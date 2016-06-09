На автодороге под Нижним Тагилом «Газель» с ребенком столкнулась с грузовиком (ФОТО)

«Газель» под управлением мужчины 1961 года рождения двигалась в сторону Нижнего Тагила. В 26 километрах от города водитель допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault, который ехал навстречу. Автомобили столкнулись по касательной. От удара в «Газели» вылетели стекла, а пассажир — девочка — была травмирована. Её отвезли в больницу Верхней Салды, в хирургическое отделение. Причиной госпитализации стало сотрясение головного мозга и ссадины на лице.