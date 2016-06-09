Невьянские стражи порядка задержали подозреваемого в браконьерстве мужчину
9 июня 2016, 16:50Происшествия
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При патрулировании своей территории инспекторы ОГИБДД г. Невьянска остановили для проверки автомобиль, в котором оказались рыболовные снасти (сети) и 2 мешка с рыбой.
Водителя, осуществлявшего незаконный лов рыбы, доставили в дежурную часть. Имеющиеся при нем рыба и сети были изъяты. Ущерб от улова рыбака составил 4 800 руб. По факту незаконного вылова рыбы с применением орудия массового истребления заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.
По законам РФ незаконный вылов рыбы является уголовным преступлением. За него предусматривается следующее наказание - штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до 2-х лет, либо арест в течение 4-6 месяцев, сообщает МО МВД России «Невьянский».
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