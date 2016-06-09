Невьянские стражи порядка задержали подозреваемого в браконьерстве мужчину

Водителя, осуществлявшего незаконный лов рыбы, доставили в дежурную часть. Имеющиеся при нем рыба и сети были изъяты. Ущерб от улова рыбака составил 4 800 руб. По факту незаконного вылова рыбы с применением орудия массового истребления заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.