В Нижнем Тагиле 7 июня произошло 2 пожара
По сообщению Отдела по надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа, во вторник, 7 июня в черте города произошло 2 пожара.
Информация о первом возгорании поступила в 12:22. Пламя разгорелось в квартире, находящейся на 3 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Тельмана, д. 48 а. В устранении возгорания приняли участие 8 пожарных и 3 единицы техники. Причиной, вызвавшей пожар, предположительно является курение в нетрезвом виде. Хозяин квартиры был выведен пожарными из заполненного дымом помещения. Справиться с огнем удалось в течение 5 минут.
В 19:00 поступило оповещение еще об одном возгорании. Пожар охватил садовый дом в коллективном саду №1 треста «Тагилстрой». Пламенем была объята площадь в 48 квадратных метров. Вероятно, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. Силами 9 человек личного состава и 3 единиц техники полностью ликвидировать горение удалось в 21:10.
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