В Нижнем Тагиле 7 июня произошло 2 пожара

Информация о первом возгорании поступила в 12:22. Пламя разгорелось в квартире, находящейся на 3 этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Тельмана, д. 48 а. В устранении возгорания приняли участие 8 пожарных и 3 единицы техники. Причиной, вызвавшей пожар, предположительно является курение в нетрезвом виде. Хозяин квартиры был выведен пожарными из заполненного дымом помещения. Справиться с огнем удалось в течение 5 минут.