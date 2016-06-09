В Нижнем Тагиле 8 июня загорелась трансформаторная подстанция на улице Краснознаменная (ФОТО)

Прибыв на объект, который находится за микрорайоном «Кирпичный», пожарные выяснили, что на территории горит трансформаторная подстанция. Топливом для огня послужило трансформаторное масло. Работа по тушению не заняла у пожарных много времени. Уже к 16:04 пламя было полностью потушено.