В Нижнем Тагиле 8 июня загорелась трансформаторная подстанция на улице Краснознаменная (ФОТО)
9 июня 2016, 13:40ПроисшествияДенис Таратонов
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Резервный трансформатор загорелся в Нижнем Тагиле вчера в 15:46 на улице Краснознаменная. Пожару автоматически присвоили повышенный второй номер. К месту загорания отправились пять единиц пожарной техники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Прибыв на объект, который находится за микрорайоном «Кирпичный», пожарные выяснили, что на территории горит трансформаторная подстанция. Топливом для огня послужило трансформаторное масло. Работа по тушению не заняла у пожарных много времени. Уже к 16:04 пламя было полностью потушено.
Пожарные дознаватели приступили к проверке этого инцидента: выясняются причины появления огня, а также нанесенный им ущерб.
В ноябре прошлого года на этой улице произошел крупный пожар. На тушение амбара с техникой и пиломатериалами пожарным потребовалось порядка трех часов.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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