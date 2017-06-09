Молодой мужчина погиб под колесами грузового поезда в Свердловской области

Поздно вечером 8 июня в Свердловской области произошло ЧП на железной дороге – грузовой поезд сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Личность пострадавшего не определена. На вид ему около 25 лет. Машинист состава пытался предпринять экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.