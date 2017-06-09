Молодой мужчина погиб под колесами грузового поезда в Свердловской области
9 июня 2017, 13:45Происшествия
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На участке железной дороги «Каменск-Уральский – УАЗ» грузовой электропоезд сбил мужчину.
Поздно вечером 8 июня в Свердловской области произошло ЧП на железной дороге – грузовой поезд сбил мужчину. Пострадавший скончался на месте.
Личность пострадавшего не определена. На вид ему около 25 лет. Машинист состава пытался предпринять экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Сейчас ведется доследственная проверка. Правоохранители разберутся во всех обстоятельствах инцидента, пишет Накануне.ру.
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