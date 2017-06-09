Мужчина убил жительницу Североуральска за долг в 2 тысячи рублей
9 июня 2017, 08:00Происшествия
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Житель Волчанска накануне был задержан за дерзкое убийство. Мужчина расправился с девушкой из Североуральска за то, что та отказалась возвращать ему долг в 2 тысячи рублей.
Кроме того, девушка обозвала своего приятеля. Он, в свою очередь, разозлился, избил её и задушил. Труп был найден матерью жертвы.
Мужчина, добавим, был неоднократно судим за имущественные преступления и побои. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы, пишет Комсомольская правда-Урал.
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