Подозреваемый в убийстве московского бизнесмена и уральского адвоката признался в преступлении и назвал место захоронения (ФОТО)
Напомним, 25 мая 2017 года уроженец Ингушетии, проживавший в Москве, и адвокат из Екатеринбурга пропали при загадочных обстоятельствах. Предположительно, у них находилась крупная сумма денег.
Родственники московского бизнесмена, прибывшего в Екатеринбург по делам, приехали в уральскую столицу и провели свое расследование. Поняв, что Беслан Наурузов долго не выходит на связь, они предположили, что мужчина убит. Родственники хотели найти тело погибшего, чтобы похоронить его.
В смерти Беслана они подозревали бывшего полицейского, а ныне бизнесмена, Алексея Тиханова, с которым Наурузов и адвокат Кощеев встречались в день исчезновения. После встречи с родственниками Наурузова Тиханов пропал.
Беслан Наурузов и Алексей Кощеев
После нескольких дней после исчезновения он появился в полиции. С ним был адвокат. Тиханов объяснил свое долгое отсутствие тем, что боялся преследования и мести родственников Наурузова. Но после нескольких часов допросов признался в преступлении и написал явку с повинной. Также он рассказал, что закопал трупы перед своим домом в поселке Седельниково и присыпал их камнями.
Дом Тиханова в поселке Седельниково
Фото: РИА URA.RU
Официальные представители полиции Екатеринбурга пока не прокомментировали ситуацию. Сообщник Тиханова Антон Корепанов, также бывший сотрудник МВД, все еще остается в бегах.
Напомним, ГАЗель, на которой пропали адвокат и бизнесмен из Екатеринбурга, была найдена со следами крови
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