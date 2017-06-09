Пожилой екатеринбурженке стало плохо в транспорте: из-за приезда скорой помощи было остановлено движение трамваев (ФОТО)

Пенсионерка из Екатеринбурга почувствовала себя плохо во время поездки в трамвае. ЧП произошло на проспекте Ленина.

Из-за остановившегося трамвая движение общественного транспорта пришлось изменить. Те трамваи, которые не могли ехать по проспекту, отправились по другому маршруту: движение на данном участке дороги было временно приостановлено.

Пассажиры трамвая выходили из салона и отправлялись дальше пешком. Прямо к двери вагона подъехала скорая помощь. Пожилую женщину вывели из трамвая и посадили в «скорую». После отъезда медицинского транспорта движение было восстановлено.