Пятилетний ребенок в Каменске-Уральском выбежал на проезжую часть и попал под колеса иномарки (ФОТО)

55-летний водитель за рулем Chery Tiggo не сумел вовремя среагировать на внезапно появившегося пешехода. В результате произошел наезд. Ребенок с сотрясением головного мозга, травмой живота был госпитализирован в местную больницу.

Как пояснил отец пострадавшего, мальчик на какое-то время остался без присмотра взрослых. Ребенок увидел отца, шедшего на другой стороне дороге, и побежал к родителю. В этот момент и произошло ДТП.