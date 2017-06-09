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Разыскиваемый в Нижнем Тагиле 9-летний Данил Плешков найден
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разыскиваемый в Нижнем Тагиле 9-летний Данил Плешков найден

9 июня 2017, 19:10Происшествия
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