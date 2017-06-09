Разыскиваемый в Нижнем Тагиле 9-летний Данил Плешков найден

8 июня, в 11 часов утра, 9-летний школьник ушел из дома гулять с собакой и не вернулся домой. Мама ребенка находилась в этот день на работе, а отец искал мальчика, но не сумел найти.

В полночь родители обратились за помощью в отделение полиции. Ранее школьник из дома не уходил, на учете в инспекции ПДН не состоял.

Полицейские Нижнего Тагила начали проведение оперативно-розыскных мероприятий, обратились за помощью к горожанам. Было установлено, что ребенка видели в 9 часов утра на ГГМ.

Одна из жительниц Нижнего Тагила увидела мальчика на улице и передала его ближайшему полицейскому наряду. Ребенок рассказал, что провел ночь у приятеля дома.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Мать пропавшего ребенка будет привлечена к административной ответственности за несвоевременное обращение по уходу несовершеннолетнего. Семью поставят на учет в целях дальнейшего наблюдения, об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».