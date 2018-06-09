Частный дом сгорел по ул. Калужской в Нижнем Тагиле
9 июня в Нижнем Тагиле по улице Калужской сгорел частный дом.
Как сообщают очевидцы, дом выгорел почти полностью. Сейчас пожарные занимаются проливкой соседних домов.
Дом сгорел полностью, очень жалко. У нас тут дома, семьи все приличные говорят местные жители.
Также, по сообщению очевидцев, у пожарных возникли сложности с подключением к близлежащему гидранту, так как местные жители перекрыли к нему подъезд.
Несмотря на то, что пожарный гидрант находится в 100 метрах от пожара, из-за самоуправства жителей частного сектора, которые сделали в конце улицы возле многоэтажек тупик, пожарным машинам приходится сдавать назад, разворачиваться на узкой улице и подъезжать к гидранту через улицу Киевскую с другой стороны рассказал очевидец редакции TagilCity.
Информации о погибших и пострадавших пока нет. Подробности уточняются.
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