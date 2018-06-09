Пожар произошел в здании хладокомбината на Вые в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
9 июня, 21:35Происшествия
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9 июня в здании хладокомбината на Вые в Нижнем Тагиле около 21.10 произошел пожар.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению очевидца, возгорание произошло в районе хладокомбината по ул. Вогульской, где располагаются промышленные здания. На место пожара в 21.10 выехали две цистерны и одна спецмашина с лестницей.
Здание хладокомбината, где произошел пожар, принадлежит депутату гордумы Вячеславу Малых.
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На 21.30 пожарным еще не удалось справиться с огнем.
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