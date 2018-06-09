Пожилая женщина пострадала в пожаре на ул. Калужской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
9 июня, 20:15Происшествия
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Сегодня, 9 июня, на ул. Калужской сгорел жилой частный дом. В пожаре пострадала пожилая женщина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дом на ул. Калужской сгорел почти полностью. Пожилая женщина затопила баню, что и стало причиной пожара. На данный момент женщина госпитализирована в больницу с 5% ожогов поверхности тела.
По словам родственников пострадавшей, которые сейчас разбирают завалы, она попыталась самостоятельно потушить возгорание, а когда поняла, что не сможет этого сделать сама, вызвала пожарных.
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На момент возникновения возгорания женщина находилась в доме одна. В пожаре погибли домашние животные. Больше всего от огня пострадали баня и надворные постройки.
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Видео: группа ВКонтакте «Типичный Тагильчанин»
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