Пожилая женщина пострадала в пожаре на ул. Калужской в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Дом на ул. Калужской сгорел почти полностью. Пожилая женщина затопила баню, что и стало причиной пожара. На данный момент женщина госпитализирована в больницу с 5% ожогов поверхности тела.

По словам родственников пострадавшей, которые сейчас разбирают завалы, она попыталась самостоятельно потушить возгорание, а когда поняла, что не сможет этого сделать сама, вызвала пожарных.

На момент возникновения возгорания женщина находилась в доме одна. В пожаре погибли домашние животные. Больше всего от огня пострадали баня и надворные постройки.