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Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в летнем лагере Кушвы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в летнем лагере Кушвы

9 июня, 12:50Происшествия
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