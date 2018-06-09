Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в летнем лагере Кушвы
9 июня, 12:50Происшествия
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9 июня 2018 года следственный отдел по городу Кушва возбудил уголовное дело по факту отравления 62 воспитанников детского лагеря.
Сюжеты: Кушва
Напомним 8 июня 2018 года 62 воспитанника летнего лагеря «Сосновый бор» и 2 взрослых были госпитализированы с симптомами отравления.Организацией питания в лагере занимается МАУ «Солнечный».
Следственный отдел города Кушва СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
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