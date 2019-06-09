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#домахорошо
В Екатеринбурге во время катания по Верх-Исетскому пруду с яхты в воду упал человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге во время катания по Верх-Исетскому пруду с яхты в воду упал человек

Сегодня, 19:23ПроисшествияФото: верх-исетский.екатеринбург.рф
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