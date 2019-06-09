В Нижнем Тагиле пенсионерка пострадала при взрыве газового баллона в машине
Сегодня, 15:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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Жительница Нижнего Тагила получила ожоги 2 и 3 степени после взрыва баллона с газом в автомобиле. Происшествие произошло 8 июня в 11:30 на Южном подъезде к городу, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка находилась на заднем сидении автомобиля Ford Focus, которым управлял её внук. В багажнике находился газовый баллон, который они везли на дачу. Во время движения баллон взорвался и машина загорелась. Женщина с ожогами кистей рук и головы была госпитализирована в хирургическое отделение ЦГБ № 2, водитель травм не получил. На данный момент состояние пострадавшей оценивается, как средней тяжести.
Площадь возгорания автомобиля составила шесть квадратных метров, для тушения привлекались две единицы спецтехники и пять человек личного состава. Специалисты называют в качестве причины взрыва нарушение правил эксплуатации бытового газового баллона.
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