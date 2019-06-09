В Нижнем Тагиле пенсионерка пострадала при взрыве газового баллона в машине

Пенсионерка находилась на заднем сидении автомобиля Ford Focus, которым управлял её внук. В багажнике находился газовый баллон, который они везли на дачу. Во время движения баллон взорвался и машина загорелась. Женщина с ожогами кистей рук и головы была госпитализирована в хирургическое отделение ЦГБ № 2, водитель травм не получил. На данный момент состояние пострадавшей оценивается, как средней тяжести.