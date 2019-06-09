В селе Покровское пассажирский автобус вылетел в кювет
Сегодня, 21:18ПроисшествияФото: Настя Гладких/ vk.com
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В пригороде Нижнего Тагила произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который вылетел в кювет при попытке избежать аварии, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил, Пригород
Авария произошла 9 июня в 17:50. Пассажирский автобус № 118 возле остановки «Школа» съехал в кювет и завалился на бок. По предварительной версии, водитель пытался избежать столкновения с другим транспортным средством. Пользователи сообщают о том, что пострадал один человек, у неё диагностировано сотрясение головного мозга.
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Подробности аварии и её точные причины пока что неизвестны. Их предстоит установить сотрудникам дорожной полиции.
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