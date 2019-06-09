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#домахорошо
В селе Покровское пассажирский автобус вылетел в кювет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В селе Покровское пассажирский автобус вылетел в кювет

Сегодня, 21:18ПроисшествияФото: Настя Гладких/ vk.com
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