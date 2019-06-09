В селе Покровское пассажирский автобус вылетел в кювет

Авария произошла 9 июня в 17:50. Пассажирский автобус № 118 возле остановки «Школа» съехал в кювет и завалился на бок. По предварительной версии, водитель пытался избежать столкновения с другим транспортным средством. Пользователи сообщают о том, что пострадал один человек, у неё диагностировано сотрясение головного мозга.