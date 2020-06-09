Михаила Ефремова задержали по делу о смертельном ДТП. Актёру грозит арест

Ранее по делу о ДТП с летальным исходом актёру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сейчас её отменили.

Ефремов задержан в порядке ст. 91 УПК по подозрению в совершении преступления. Следователь обратится в суд для избрания меры пресечения. Подписка о невыезде отменена, рассказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по столице изданию подтвердили факт задержания Ефремова.

Артиста уже допросил следователь, задержанного доставили в таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения. Следствие намеревается ходатайствовать о домашнем аресте.