СК устанавливает все обстоятельства гибели двух детей в водоёмах Свердловской области
Сегодня, 20:19ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Два ребёнка утонули восьмого июня в Свердловской области. СК начал проверку по факту их гибели, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Екатеринбург
Шестилетняя девочка утонула в реке Кунара под Богдановичем, семилетний мальчик – в Каменск-Уральском округе в водоёме посёлка Мартюш. По обоим инцидентам следователи проводят проверки – опрашивают родных и знакомых погибших детей, очевидцев произошедшего. Точная причина смерти станет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Устанoвившаяся на Среднeм Уралe жаркая пoгода спосoбствует тoму, что всё бoльшее количествo граждан стрeмится отдoхнуть у вoдоёмов. Как показываeт практика, наиболeе тянутся к прoхладной вoде в эти знoйные июньскиe дни дeти, котoрых, к сoжалению, не всeгда успeвают прoконтролирoвать взрoслые. Это привoдит к непoправимым трагeдиям, добавили в СУ СК.
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