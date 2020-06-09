Стали известны подробности ДТП с пешеходами в центре Екатеринбурга

Как сообщили представители пресс-службы, 8 июня, около 19 часов на перекрестке Малышева — Мамина Сибиряка произошло столкновение двух авто: «Фиат-Дукато» (фургон) и «Хундай-Акцент».

Установлено, что водитель «Фиат» — мужчина 1967 года рождения двигался на запрещающий сигнал светофора через перекресток. В результате произошло столкновение с автомобилем «Хундай», который ехал на разрешающий сигнал в перпендикулярном направлении. В результате столкновения фургон бортом сбил трех пешеходов, начавших переходить дорогу.

В результате две женщины 1994 и 1974 года рождения, а также мужчина 1984 года рождения получили травмы. Мужчина доставлен в больницу с тяжелыми травмами, а также 46-летняя женщина, которая позднее скончалась.

Установлено, что водитель «Фиат» имеет водительский стаж больше 30 лет.