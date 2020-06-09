В больнице скончался водитель, пострадавший в результате ДТП с Михаилом Ефремовым

57-летний мужчина скончался в реанимации. Отмечается, что его травмы были несовместимы с жизнью.

Им оказался уроженец Рязани Сергей Захаров. Он был водителем-курьером.

ДТП, участником которого оказался актер, произошло накануне вечером. На своем джипе он выехал на встречную полосу, где допустил почти лобовое столкновение с фургоном. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело.