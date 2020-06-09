В больнице скончался водитель, пострадавший в результате ДТП с Михаилом Ефремовым
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
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Пострадавший во время ДТП с участием актера Михаила Ефремова водитель, скончался от полученных травм в больнице, пишут «РИА-Новости» со ссылкой на ГУ МВД.
57-летний мужчина скончался в реанимации. Отмечается, что его травмы были несовместимы с жизнью.
Им оказался уроженец Рязани Сергей Захаров. Он был водителем-курьером.
ДТП, участником которого оказался актер, произошло накануне вечером. На своем джипе он выехал на встречную полосу, где допустил почти лобовое столкновение с фургоном. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело.
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