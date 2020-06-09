В Нижнем Тагиле в комиссионном магазине ищут причастных к хищению бытовой техники

О том, что несколько человек выносят из комиссионного магазина «ДваЕвро» бытовую технику рассказали жители города в соцсетях. Эта торговая сеть специализируется на скупке бытовой техники, бывшей в употреблении - агрегаты магазин скупает по очень низким ценам, после чего приводит в торговый вид и перепродаёт.