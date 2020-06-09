В саду под Екатеринбургом сын пытался заживо сжечь своего отца

Сообщение о возгорании в пожарную охрану поступило в 22.42. Площадь пожара составила 54 квадратных метра. Горел садовый дом, а также повреждена внутренняя отделка металлического гаража. Ликвидацией пожара занимались три единицы техники и 11 человек личного состава.

Как пишет E1, 60-летний сын и его 78-летний отец распивали спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сын разбил стекла в доме и начал поливать строение бензином из канистры. После этого он достал спички и пытался поджечь жилье.

Отец мужчины тушил спички, которые жег его сын, при помощи воды из кружки. Когда мужчина понял, что его попытки поджога не приносят результатов, сын забежал в дом и через некоторое время из окна повалил дым. Выбраться из дома 78-летнему мужчине помогли соседи, а сын сбежал с места происшествия.