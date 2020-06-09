Видеорегистратор заснял момент ДТП с пешеходами в центре Екатеринбурга
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: E1.RU
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Видеорегистратор зафиксировал момент ДТП в центре Екатеринбурга, когда фургон врезался в легковой автомобиль и снес пешеходов. Ролик опубликован в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
Видеозапись сделана со стороны улицы Луначарского. На ней FIAT сначала врезался в Houndai, а затем влетел в пешеходов на переходе.
ДТП произошло вчера в центре Екатеринбурга. Несколько человек пострадали в результате происшествия, одна из них, 46-летняя женщина, скончалась в больнице.
Видео
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Видео: «Инцидент Екатеринбург»
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