48-летняя женщина утонула в реке под Невьянском

Тело 48-летней местной жительницы было найдено в реке Шуралка во вторник, 8 июня. Ее увидел и позвонил по единому номеру служб спасения мужчина, который живет недалеко от реки, сообщает газета «Местные ведомости».
На место происшествия выезжали сотрудники полиции и МЧС.
Стражам правопорядка удалось оперативно установить личность погибшей женщины. За несколько часов до обнаружения тела о безызвестном исчезновении жительницы Шуралы заявил в полицию ее сожитель.
Он пояснил полицейским, что накануне они распивали вместе спиртное, после чего женщина внезапно ушла из дома и не вернулась.
Причины и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливают следователи — проверку организовали в СКР.
Напомним, 6 июня в свердловском поселке Верхняя Синячиха спасатели подняли со дня водоема тело 40-летнего мужчины. Он утонул в водоеме, который в народе прозвали Простоквашино.