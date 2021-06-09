Два судебных пристава застрелены в Сочи

Напомним, редакция TagilCity.ru собрала мнения экспертов по поводу стрельбы, которую устраивают в школах, на улицах и других общественных местах. Специалисты считают, что владельцы оружия, у которых есть разрешение, хотя бы раз в год должны проходить обследования у психолога и нарколога.