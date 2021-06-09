Два судебных пристава застрелены в Сочи

Два судебных пристава застрелены в Сочи
Два судебных пристава застрелены в Сочи
Сегодня, 14:08ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Адлерском районе Сочи местный житель из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов.

Два судебных пристава пришли выселять семью из дома по решению суда. Но хозяин взял охотничье ружье и застрелил их. Оба пристава скончались, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УВД Сочи.

Там отметили, что преступник сам сообщил об убийстве в полицию и сдался. На месте ЧП работают полицейские.

Напомним, редакция TagilCity.ru собрала мнения экспертов по поводу стрельбы, которую устраивают в школах, на улицах и других общественных местах. Специалисты считают, что владельцы оружия, у которых есть разрешение, хотя бы раз в год должны проходить обследования у психолога и нарколога.

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