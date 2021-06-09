Лошади создали пробку на дороге и напугали продавщицу магазина в Усть-Утке

Лошади создали пробку на дороге и напугали продавщицу магазина в Усть-Утке
Лошади создали пробку на дороге и напугали продавщицу магазина в Усть-Утке
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: е1.ru
Разгуливающие без присмотра лошади создали затор на проезжей части в Усть-Утке Свердловской области, перекрыли дорогу и устроили небольшую пробку.

На Урале туристы попали в затор, созданный лошадьми, пишет Е1. Екатеринбуржец Николай вместе с другом из Москвы устроили небольшую туристическую поездку по Среднему Уралу. На пути следования в деревне Усть-Утка им попались разгуливающие без присмотра лошади.

Животные заняли часть дороги возле продуктового магазина. Чем создали затор для проезжающего транспорта. Путешественники решили зайти в местный магазин. Один из коней решил зайти в магазин вместе с ними.

Когда конь зашел в магазин, продавщица закричала от страха! А мой московский друг и вовсе спрятался за прилавок. Продавец не растерялась, женщина оказалась не из робкого десятка, взяла себя в руки, достала швабру и выгнала лошадь на улицу.делится впечатлениями Николай с Е1.

Затор на проезжей части из-за лошадей в Усть-Утке
Фото:е1.ru

пробкалошадиНижний Тагил - Усть-Утка
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