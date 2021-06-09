Лошади создали пробку на дороге и напугали продавщицу магазина в Усть-Утке

Когда конь зашел в магазин, продавщица закричала от страха! А мой московский друг и вовсе спрятался за прилавок. Продавец не растерялась, женщина оказалась не из робкого десятка, взяла себя в руки, достала швабру и выгнала лошадь на улицу.делится впечатлениями Николай с Е1.