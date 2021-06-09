Силовики нагрянули с обысками в администрацию свердловского города Нижние Серги

По информации источника в силовых структурах, с 2007 по 2020 год чиновники предоставляли предпринимателю в аренду полигон для размещения ТБО. Однако при этом сотрудники мэрии сделали это в «нарушении действующего законодательства», сообщает УралПолит.ру.