Силовики нагрянули с обысками в администрацию свердловского города Нижние Серги

По информации источника в силовых структурах, с 2007 по 2020 год чиновники предоставляли предпринимателю в аренду полигон для размещения ТБО. Однако при этом сотрудники мэрии сделали это в «нарушении действующего законодательства», сообщает УралПолит.ру.
Инсайдер отметил, что целью обыска были документы, которые подтверждают эпизоды противоправной деятельности и указывают лиц, которые имеют к ней отношение.
Оценки ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество» гласят, что возможный ущерб составляет свыше миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).
Напомним, 3 июня стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в управляющих компаниях в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах. Они изымают документы, связанные с уплатой налогов.