Случайный знакомый изнасиловал девушку на улице в центре Екатеринбурга

Вечером 7 июня екатеринбурженка познакомилась с молодым человеком, уроженцем Казахстана. Они распивали спиртное и гуляли по городу. Когда молодые люди были рядом с перекрестком улиц Куйбышева-Хохрякова, подозреваемый поднял девушку на руки, утащил во двор и изнасиловал, пишет «МК-Урал» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.