Три человека погибли в рязанской больнице из-за отравления угарным газом

Три человека погибли в рязанской больнице из-за отравления угарным газом
Три человека погибли в рязанской больнице из-за отравления угарным газом
Сегодня, 11:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В больнице города Рязани во время пожара погибло три человека. Погибшими оказались пожилые пациенты.

Ранним утром 9 июня в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко города Рязани начался пожар. По сведениям от МЧС, три человека скончалось от угарного газа, пострадавших оказалось восемь человек. 37 человек удалось эвакуировать из здания больницы.

По предварительным данным, пожар случился в реанимационном отделении, в котором погибшие находились из-за осложнений после заболевания COVID-19. Все трое были пожилыми людьми — 63, 68 и 72 лет, сообщает ТАСС.

Также по данным органов властей, пожар в 04:04 локализовали на площади 15 кв. метров, а в 04:19 его окончательно потушили. В устранении пожара участвовали 60 человек, 19 единиц техники, а от МЧС России присутствовало 45 человек и 14 единиц техники.

По одной из версий, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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