Три человека погибли в рязанской больнице из-за отравления угарным газом

Также по данным органов властей, пожар в 04:04 локализовали на площади 15 кв. метров, а в 04:19 его окончательно потушили. В устранении пожара участвовали 60 человек, 19 единиц техники, а от МЧС России присутствовало 45 человек и 14 единиц техники.