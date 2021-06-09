Водитель отечественной легковушки погиб в ДТП с двумя фурами под Екатеринбургом

В момент ДТП один из грузовых автомобилей развернуло поперек автомобильной трассы, сообщили очевидцы Е1.
Авария, в которой погиб водитель отечественной легковушки, произошла утром в среду, 9 июня на 19 километре Екатеринбургской кольцевой дороги.
По предварительной информации ГИБДД, ДТП спровоцировал водитель КамАЗа. Он врезался в «Приору», следующую в попутном направлении. От удара легковушка вылетела на «встречку», где произошло столкновение с фурой Navistar International.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели.
Все обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, 10 мая на ЕКАД четыре человека, в том числе 7-летний ребенок, погибли в ДТП в результате столкновения «Лады» с фургоном. Семья возвращалась с дачи домой.