Американке отказали в освобождении после поджога машины коллеги в Екатеринбурге

Женщина подавала апелляцию с просьбой об освобождении. Об этом стало известно из картотеки Свердловского областного суда.
Суд оставил постановление Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу. Женщина должна находиться дома до 26 июня. После этой даты скор ее домашнего заключения могут продлить.
Правоохранители полагают, что женщина из мотивов мести подожгла дорогостоящую иномарке своего партнера по бизнесу. Женщина утверждает, что мужчина обманул ее, забрав ее часть бизнеса. Взамен за это она и устроила поджог.
Поймать злоумышленницу удалось в аэропорту Кольцово, когда та пыталась улететь на родину через Казахстан.