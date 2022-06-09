Банда подростков избила сверстника под Пермью

Судя по видеоролику, на одного подростка набросилось около десяти человек. Некоторые ребята выглядят постарше остальных товарищей. Видно, что бьют подростка и в лежачем состоянии. Получает пострадавший и кулаками по лицу, и ногами по голове и животу.