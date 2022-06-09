Банда подростков избила сверстника под Пермью

Произошедшее на видео снял очевидец, которое опубликовал в соцсетях, сообщается в группе «ЧП Березники».
Видео снято из окна дома, из которого было хорошо видно избиение. Под видео пользователь соцсетей написал, что хорошо бы, если малолетних злоумышленников по кадрам распознали родители для проведения профилактических бесед.
Судя по видеоролику, на одного подростка набросилось около десяти человек. Некоторые ребята выглядят постарше остальных товарищей. Видно, что бьют подростка и в лежачем состоянии. Получает пострадавший и кулаками по лицу, и ногами по голове и животу.
В местную полицию заявлений не поступало, но они уже начали проверку по факту появления подобного ролика в интернете.