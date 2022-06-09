Друзья рассказали про школьника из Екатеринбурга со взорванным во рту вейпом

15-летний школьник из Екатеринбурга остался без части зубов после того, как у него во рту взорвался вейп. Его друзья рассказали, откуда мальчик получил электронную сигарету.

Началось все еще 5 июня. Молодому человеку его отдали за долги. По словам знакомых подростка, стоимость вейпа высокая — без учета зарядки он обошелся в 20 тысяч рублей. Когда мальчик решил его покурить, то уже при первой же затяжке произошел взрыв. Сначала он не понял, что случилось и не почувствовал боли, а уже через несколько секунд пошла кровь, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на друзей. После этого, по словам друга, мальчик сам попытался остановить в ванной кровь, но ничего не вышло. Он спустился во двор, где находились его друзья. Они вызвали скорую. Друзья объяснили, что во время общения с диспетчером, она пренебрежительно разговаривала и заявила — «Вы что их бензином заправляете, раз они у вас взрываются?». Потом приятеля отвезли в больницу и зашили раны. Врачи уже сообщили о произошедшем родителям и в полицию. Молодых людей родители забрали о дороге из больницы. Затем мальчик пошел в родителями в ПДН. Там они написали отказ от возбуждения уголовного дела. Друг отмечает, что сейчас пострадавший делает полоскания и жевать ему еще трудно. Знакомый, который отдавал вейп находится в шоке. Он предположил, что аккумуляторы плохого качества, так как приобретены на рынке. Вейп взорвался во рту у подростка в Екатеринбурге

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