Друзья рассказали про школьника из Екатеринбурга со взорванным во рту вейпом

Друзья рассказали про школьника из Екатеринбурга со взорванным во рту вейпом
Друзья рассказали про школьника из Екатеринбурга со взорванным во рту вейпом
Сегодня, 09:51ПроисшествияИрина КириловаФото: «КП-Екатеринбург»
15-летний школьник из Екатеринбурга остался без части зубов после того, как у него во рту взорвался вейп. Его друзья рассказали, откуда мальчик получил электронную сигарету.

Началось все еще 5 июня. Молодому человеку его отдали за долги. По словам знакомых подростка, стоимость вейпа высокая — без учета зарядки он обошелся в 20 тысяч рублей. Когда мальчик решил его покурить, то уже при первой же затяжке произошел взрыв. Сначала он не понял, что случилось и не почувствовал боли, а уже через несколько секунд пошла кровь, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на друзей.

После этого, по словам друга, мальчик сам попытался остановить в ванной кровь, но ничего не вышло. Он спустился во двор, где находились его друзья. Они вызвали скорую.

Друзья объяснили, что во время общения с диспетчером, она пренебрежительно разговаривала и заявила — «Вы что их бензином заправляете, раз они у вас взрываются?». Потом приятеля отвезли в больницу и зашили раны.

Врачи уже сообщили о произошедшем родителям и в полицию. Молодых людей родители забрали о дороге из больницы. Затем мальчик пошел в родителями в ПДН. Там они написали отказ от возбуждения уголовного дела.

Друг отмечает, что сейчас пострадавший делает полоскания и жевать ему еще трудно. Знакомый, который отдавал вейп находится в шоке. Он предположил, что аккумуляторы плохого качества, так как приобретены на рынке.

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происшествиедетиЕкатеринбург#2
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