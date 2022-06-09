Екатеринбуржец попал в ДТП во время выхода из машины

Екатеринбуржец попал в ДТП во время выхода из машины
Екатеринбуржец попал в ДТП во время выхода из машины
Сегодня, 11:41ПроисшествияЕлена ОзероваФото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
Житель Екатеринбурга был сбит иномаркой на выходе из своего авто.

Екатеринбуржец, открыв дверь собственного авто, стал пострадавшим в аварии. Дело в том, что в мужчину врезался автомобиль Toyota. От столкновения житель потерял сознание. Об этом сообщают очевидцы событий в паблике «Екатеринбург—Серов Online».

Также свидетели рассказали, что иномарка нарушала скоростной режим при движении по улице Билимбаевской микрорайона Старая Сортировка вчера вечером, 8 июня.

Свидетели добавляют, что нарушитель правил дорожного движения пытался совершить разворот машины, невзирая на двойную сплошную линию разметки. При этом скорость он не снижал.

Отметим, что по закону за одно лишь пересечение этой полосы грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительского удостоверение до полугода.

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