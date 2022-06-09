Екатеринбуржец попал в ДТП во время выхода из машины

Екатеринбуржец, открыв дверь собственного авто, стал пострадавшим в аварии. Дело в том, что в мужчину врезался автомобиль Toyota. От столкновения житель потерял сознание. Об этом сообщают очевидцы событий в паблике «Екатеринбург—Серов Online».